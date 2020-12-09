Больше, чем спорт: самые громкие футбольные скандалы в 2020 году

Футбол - один из самых популярных и любимых видов спорта в мире. За матчами следят миллионы болельщиков, к звездам футбола приковано постоянное внимание. И частные громкие истории только подогревают интерес фанатов. «Звезда» вспоминает самые громкие футбольные скандалы в 2020 году.

1. Избиение арбитра бывшим капитаном российской сборной по футболу Романом Широковым.

© Алексей Майшев, РИА Новости

В августе 2020 года игрок избил судью во время любительского матча. Широков разозлился на Никиту Данченкова после получения красной карточки. Полузащитник хуком справа отправил арбитра в нокаут и уже лежащего добил ногой. После нападения футболиста Данченкова пришлось госпитализировать. Игра была остановлена. Роман Широков извинился из-за своей столь бурной реакции, однако сделал это не лично, а при помощи своей страницы в Instagram.

2. Неоднозначное судейство на матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» и штрафные санкции в адрес владельца московского клуба.

В ходе встречи, прошедшей 9 августа и завершившегося ничьей со счетом 2:2, деятельность судей была подвергнута критике. В частности, вопросы вызвало назначение пенальти в ворота «Спартака» на 88-й минуте матча. Владелец красно-белых, миллиардер из российского списка Forbes Леонид Федун, обвинил арбитров в предвзятости и пригрозил снять команду с чемпионата.

© Александр Вильф, РИА Новости

Российский футбольный союз признал назначение второго пенальти в ворота «Спартака» ошибочным, отстранил арбитра Василия Казарцева на неопределенный срок, а также выписал штраф в размере 200 тысяч рублей Леониду Федуну. Генсекретарь РФС Александр Алаев тогда подчеркнул, что союз будет не только прикладывать усилия для обеспечения честной игры, но и планирует защищать репутацию своих арбитров.

3. Нарушение Роналду протоколов по сдерживанию коронавирусной инфекции

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора обвинил португальского футболиста Криштиану Роналду в нарушении антиковидного протокола. По словам министра, нападающий «Ювентуса» уехал из Италии в Португалию, а затем вернулся обратно.

© imago images, Globallookpress

Криштиану Роналду, подхвативший COVID-19 еще 13 октября, в свою очередь опроверг слова Спадафоры. Футболист подчеркнул, что вернулся в Италию на самолете скорой помощи и ни с кем не контактировал, даже в Турине.

4. Видеоролик интимного характера с участием российского футболиста Артема Дзюбы.

После появления записи 7 ноября игрок был отстранен от ноябрьских матчей в сборной России. Главный тренер команды Станислав Черчесов объяснил свое решение необходимостью футболистов сконцентрироваться на подготовке к играм, не отвлекаясь на «посторонние вещи». Дзюбу также лишили капитанской повязки в «Зените», однако на матч с тульским «Арсеналом» 28 ноября спортсмен выводил команду в качестве капитана.

© Maksim Konstantinov, Global Look Press

Сам нападающий в видеообращении прокомментировал ситуацию со скандальным роликом. Дзюба признал, что допускает ошибки, в которых может винить только себя.

5. Пожизненное отстранение президента Федерации футбола Гаити Ив Жан-Барта.

Двадцать первого ноября ФИФА на пожизненный срок отстранила функционера из Гаити от любой футбольной деятельности из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении местных футболисток. Также Жан-Барт был оштрафован на один миллион швейцарских франков (около 926 тысяч евро).

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Как стало известно в ходе расследования в отношении Жан-Барта, жертвами домогательств стали в том числе несовершеннолетние девушки. Одна из них после случившегося сделала аборт. Преступления совершались в период с 2014 по 2020 год.

6. Очередной виток конфликта между главным тренером футбольного клуба «Ростов» Валерием Карпиной и рэпером Василием Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста.

История ссоры между музыкантом и футбольным тренером берет свое начало в 2018 году. Тогда представители клуба сообщили о порче газона футбольного стадиона, которое произошло при подготовке к концерту рэпера.

© Maksim Konstantinov, Global Look Press

Двадцать второго ноября в интервью комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну музыкант рассказал о конфликте с Карпиным. Баста назвал наставника ростовцев «тренером-наемником» и посоветовал отказаться от московской прописки и окончательно переехать в Ростов. В ответ на это Карпин опубликовал фото свидетельства о регистрации в Ростове-на-Дону в соцсети и подчеркнул, что не вступал в конфликт с Бастой.

7. Расистские слова арбитра Себастьяна Чолтеску во время матча между ПСЖ и «Истанбулом».

Расистский скандал во время матча Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбулом» только набирает обороты. Встреча между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир» проходила во вторник, 8 декабря. Завершающая игра группового этапа турнира была прервана на 14-й минуте при счете 0:0. Причиной для остановки матча стало высказывание резервного судьи Себастьяна Чолтеску в адрес помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо.

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«Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», - сказал Чолтеску, обращаясь к арбитру встречи Овидиу Хацегану.

После этих слов обе команды полными составами покинули поле. Позже Чолтеску заявил, что он не расист, а использованное им слово nеgru по-румынски означает«черный». В УЕФА пообещали провести тщательное расследование по поводу инцидента. Матч между ПСЖ и «Инстанбулом» перенесен на другую дату. Игра состоится 9 декабря в 20.55 по московскому времени с новой судейской бригадой.