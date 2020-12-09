УЕФА отреагировал на расистский скандал в матче Лиги чемпионов

В УЕФА пообещали тщательно разобраться и провести расследование в связи с инцидентом на расовой почве, который произошел во время матча Лиги чемпионов между командами ПСЖ и «Инстанбулом».

«Расизму и дискриминации в любой форме не место в футболе», - появилось сегодня сообщение в Twitter-аккаунте УЕФА.

Встреча команд на поле была прервана на 14-й минуте при счете 0:0, когда резервный судья Себастьян Чолтеску указал арбитру встречи Овидиу Хацегану, что ему следует вынести наказание некому «черному парню» на скамейке.

«Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», - указал судья на мужчину арбитру.

«Парнем» оказался помощник тренера турецкой команды Пьер Вебо. После этих слов матч был остановлен и обе команды полными составами покинули поле. Позже судье пришлось давать объяснения своим словам. Чолтеску заявил, что он - не расист, а использованное им слово nеgru по-румынски означает«черный».