«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Спортсмены футбольного клуба «Краснодар» провели выездной матч с английским «Челси» в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра, состоявшаяся в Лондоне, окончилась ничьей со счетом 1:1. Счет открыл Реми Кабелла на 24 минуте встречи. Автором гола в ворота россиян, последовавшего в ответ на 28 минуте, стал Жоржиньо.

С учетом последней игры «Краснодар» занял третье место на групповом этапе, обеспечив себе участие в плей-офф Лиги Европы.

Ранее петербургский «Зенит» уступил победу «Боруссии» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1, заняв четвертое место в группе по итогам этапа чемпионата.