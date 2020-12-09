«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» и вышел в плей-офф Лиги Европы
«Краснодар» занял третье место на групповом этапе чемпионата..
© Фото: Андрей Шрамко РИА Новости
Спортсмены футбольного клуба «Краснодар» провели выездной матч с английским «Челси» в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра, состоявшаяся в Лондоне, окончилась ничьей со счетом 1:1. Счет открыл Реми Кабелла на 24 минуте встречи. Автором гола в ворота россиян, последовавшего в ответ на 28 минуте, стал Жоржиньо.
С учетом последней игры «Краснодар» занял третье место на групповом этапе, обеспечив себе участие в плей-офф Лиги Европы.
Ранее петербургский «Зенит» уступил победу «Боруссии» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1, заняв четвертое место в группе по итогам этапа чемпионата.