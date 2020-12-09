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«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Анна Берестовая
01:26 09.12.2020
«Краснодар» занял третье место на групповом этапе чемпионата..
«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» и вышел в плей-офф Лиги Европы
© Фото: Андрей Шрамко РИА Новости

Спортсмены футбольного клуба «Краснодар» провели выездной матч с английским «Челси» в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра, состоявшаяся в Лондоне, окончилась ничьей со счетом 1:1. Счет открыл Реми Кабелла на 24 минуте встречи. Автором гола в ворота россиян, последовавшего в ответ на 28 минуте, стал Жоржиньо.

С учетом последней игры «Краснодар» занял третье место на групповом этапе, обеспечив себе участие в  плей-офф Лиги Европы.

Ранее петербургский «Зенит» уступил победу «Боруссии» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1, заняв четвертое место в группе по итогам этапа чемпионата.

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