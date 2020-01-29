Слепая зона: стали известны подробности последних секунд жизни Коби Брайанта

Незадолго до падения вертолета знаменитого американского баскетболиста Коби Брайанта, его пилот пытался набрать высоту, так как находился в плотном слое облаков и не мог ориентироваться в пространстве.

Подробности рокового полета раскрыли представители Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

Спустя 60 секунд после неудачного маневра, вертолет рухнул на склон холма и загорелся. По словам спикера NTSB Дженнифер Хомеди, которую цитирует агентство Reuters, вертолет не был оборудован какой-либо системой оповещения – устройством, которое могло предупредить пилота об опасном сближении с землей. Кроме того, воздушное судно не имело черных ящиков, данные которых могли бы пролить свет на истинные причины катастрофы.

Пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета 26 января. Трагический инцидент произошел в городе Калабасас, расположенном в американском штате Калифорния. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Мария и еще несколько человек.