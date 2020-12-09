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ПСЖ сделал заявление после скандального матча Лиги чемпионов

Алена Миронова
10:17 09.12.2020
Матч будет доигран 9 декабря в 20.55 по московскому времени с новой судейской бригадой.
ПСЖ сделал заявление после скандального матча Лиги чемпионов
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выступил с официальным заявлением о прерванном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир».

«Любая форма расизма противоречит ценностям, которые исповедует "Пари Сен-Жермен", его президент, персонал и игроки», - говорится в заявлении на официальном сайте ПСЖ.

Скандал разгорелся на матче ПСЖ - «Истанбул», который проходил накануне.

Резервный судья встречи Себастьян Колцеску предположительно назвал помощника главного тренера турецкой команды Пьера Вебо «черным» на румынском языке. В результате инцидента футболисты отказались возвращаться на поле.

Матч будет доигран 9 декабря в 20.55 по московскому времени с новой судейской бригадой.

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