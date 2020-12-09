Спорт ПСЖ сделал заявление после скандального матча Лиги чемпионов Алена Миронова Матч будет доигран 9 декабря в 20.55 по московскому времени с новой судейской бригадой. © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выступил с официальным заявлением о прерванном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир». «Любая форма расизма противоречит ценностям, которые исповедует "Пари Сен-Жермен", его президент, персонал и игроки», - говорится в заявлении на официальном сайте ПСЖ. Скандал разгорелся на матче ПСЖ - «Истанбул», который проходил накануне. Резервный судья встречи Себастьян Колцеску предположительно назвал помощника главного тренера турецкой команды Пьера Вебо «черным» на румынском языке. В результате инцидента футболисты отказались возвращаться на поле. Матч будет доигран 9 декабря в 20.55 по московскому времени с новой судейской бригадой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика