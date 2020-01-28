Возвращение чемпионов: российские фигуристы вернулись с победой с чемпионата Европы

В Москву вернулись победители чемпионата Европы по фигурному катанию, проходившего в австрийском Граце. Впервые за 14 лет россияне завоевали все золото турнира.

Самой значимой стала победа Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова, которые сделали невозможное - победили французских фигуристов, считавшихся до этого непревзойденными.

«Мы просто сделали то, к чему готовились. Получилось прокататься так, как мы планировали и хотели. Не нам судить, подвиг это или нет. И им, и нам, было тяжело ждать результатов», - поделился ощущениями Кацалапов.

Все медали россияне завоевали в парном катании и женском одиночном катании. В общей сложности, всего российские фигуристы взяли 10 наград. Теперь им предстоит готовиться к чемпионату мира в Монреале.