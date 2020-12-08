«Зенит» проиграл «Боруссии» матче Лиги чемпионов

Встреча команд «Зенит» и «Боруссия» в рамках шестого тура группы F Лиги чемпионов завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундской команды.

В ходе матча, который прошел в Санкт-Петербурге, игрок «Зенита» Себастьян Дриусси забил мяч на 16 минуте. Затем голы забили представители немецком команды - Лукаш Пищек и бывший игрок петербургского клуба Аксель Витсель.

По результатам группового этапа «Зенит» занял последнее четвертое место в группе, набрав одно очко. Команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.