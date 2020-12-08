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Стало известно расписание матчей РФ на ЧМ-2022

Алексей Курильченко
22:33 08.12.2020
Первая игра российской сборной состоится 24 марта.
Стало известно расписание матчей РФ на ЧМ-2022
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press

УЕФА опубликовали календарь квалификационных матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре. Первый матч сборной России состоится 24 марта - ее противником выступит сборная Мальты.

Затем российская сборная сойдется в матчах с другими командами из группы H: Словенией, Словакией, Хорватией и Кипром. Квалификационные матчи будут разделены на два этапа - первый состоится в марте, второй продлится с сентября по ноябрь.

Матч со Словенией состоится 27 марта. Словакия - 30 марта. С Хорватией сборная России встретится лишь 1 сентября. 4 сентября состоится матч с Кипром, 7-го с Мальтой. 8 октября - матч со Словакией, 11 октября - Словения. В ноябре Россия сыграет с Кипром и Хорватией - 11 и 14 числа соответственно.

Ранее УЕФА сообщили о результатах жеребьевки на ЧМ-2022 и объяснила правила проведения турнира - в финальный этап выйдут три команды, среди которых и определится победитель.

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