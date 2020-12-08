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Шамиль Газизов покинул пост генерального директора ФК «Спартак»

Алексей Курильченко
19:20 08.12.2020
Руководство клубом возложено на управляющего директора Евгения Мележикова.
Шамиль Газизов покинул пост генерального директора ФК «Спартак»
© Фото: Александр Вильф РИА Новости

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» покинул свой пост. Об этом сообщается на официальной сайте ФК. По решению совета директоров, руководство клубом взял на себя управляющий директор Евгений Мелижиков.

Газизов занял эту должность 10 июля - ранее пост гендиректора занимал Томас Цорн, назначенный в мае 2019 года. До «Спартака» Газизов занимал пост генерального директора в футбольном клубе «Уфа».

В своем сообщении руководство футбольного клуба «Спартак» пожелало Газизову успехов в новых футбольных проектах.

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