Александр Кокорин не поедет на второй сбор «Зенита»

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин заявил, что ничего не может сказать по поводу своего будущего. Точно известно лишь одно - на второй сбор команды он не едет, сообщает РИА Новости.

21 января ФК «Сочи» на своем сайте объявил о договоренности с питерским «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона. Однако позднее футболист вышел с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче с катарским «Аль-Увайнахом» на сборе в Дохе. В этой игре Кокорин оформил хет-трик.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что не он принимает решения о судьбе игрока в команде. Позднее гендиректор питерского клуба Александр Медведев подтвердил договоренность с «Сочи» об аренде футболиста. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что обсуждал с Кокориным такую возможность еще до официального объявления о переходе.