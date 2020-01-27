NBA и FIFA выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта

Международная федерация футбола и Национальная баскетбольная ассоциация прокомментировали гибель в вертолетной авиакатастрофе Коби Брайанта.

«Легенда в одном виде спорта, которая любила и была любима в нашем. Покойся с миром», - говорится в сообщении FIFA в Twitter.

В NBA баскетболиста назвали одним из самых выдающихся игроков в истории.

«Но больше всего его будут помнить за то, что он вдохновляет людей по всему миру взять в руки баскетбольный мяч и соревноваться в меру своих возможностей. Он был щедр с приобретенной мудростью и видел свою миссию в том, чтобы поделиться ею с будущими поколениями игроков», - написано на странице NBA в Twitter.

Баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще три человека погибли 26 января в результате крушения вертолета.

Брайант выступал в NBA за Los Angeles Lakers на протяжении 20 сезонов. Пять раз он становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В списке самых результативных игроков NBA он занимал 3 место. Коби Брайанту был 41 год.