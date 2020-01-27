«Горе и шок»: президент ПБК ЦСКА о гибели Коби Брайанта

В США погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Его вертолет разбился в окрестностях Лос-Анджелеса. Всего на борту было 9 человек, в том числе 13-летняя дочь Брайанта - Джианна. Никто не выжил.

Баскетболист летел на тренировку. Причина, по которой упал вертолет, пока неизвестна.

Новость о смерти Кобе Брайанта шокировала всю Америку и весь спортивный мир. Соболезнования его семье выразил в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Тысячи скорбящих болельщиков собрались возле арены Los-Angeles Lakers - команды, за которую игрок выступал всю свою карьеру.

Президент и гендиректор Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что гибель Брайанта - это горе не только для мира баскетбола, но и для всей планеты.

«Для всего мира баскетбола, да и просто всей нашей планеты это горе и шок, вероятно, ни с чем не сравнимые. Ушел великий человек и баскетболист, который был столь востребован и после окончания своей блестящей карьеры. Коби был лицом, символом, смыслом, послом баскетбола. Он объединял народы и континенты», - сказал Ватутин.

Президент баскетбольного клуба также назвал случившееся «настоящей трагедией», которая заставляет задуматься о жизни и ее скоротечности.

«Вся семья ЦСКА сейчас глубоко скорбит и соболезнует. Это просто чудовищная потеря», - резюмировал Андрей Ватутин.

Коби Брайанту был 41 год. Свою карьеру он завершил в 2016 году, выиграв 2 золотые олимпийские медали и 5 титулов чемпиона NBA. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги.