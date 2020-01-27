«Был мне как младший брат»: Майкл Джордан рассказал о погибшем Коби Брайанте

Легендарный баскетболист Майкл Джордан заявил, что находится в шоковом состоянии в связи с гибелью пятикратного чемпиона NBA Коби Брайанта.

«Я в шоке из-за трагической новости о гибели Коби и его дочери Джианны. Слова не способны описать боль, которую я испытываю. Я любил Коби, он был мне как младший брат. Мы часто общались с ним, и мне очень не хватает наших бесед... Я и моя супруга Иветт выражаем глубочайшие соболезнования жене Коби Ванессе, Los Angeles Lakers и баскетбольным болельщикам во всем мире», - приводит The Score слова Джордана.

Знаменитый спортсмен также назвал Брайанта одним из величайших людей в баскетболе, с непреодолимым соревновательным духом. При этом Джордан подчеркнул, что Коби был «невероятным отцом», очень сильно любившим свою семью.

В воскресенье, 26 января, Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета. Трагический инцидент произошел в городе Калабасас в американском штате Калифорния. По данным СМИ, во время авиакатастрофы вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь.