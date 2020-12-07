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«Все команды будем спокойно обрабатывать»: Черчесов о жеребьевке на ЧМ-2022

Кирилл Васин
23:39 07.12.2020
Наставник российской сборной отметил, что наша команда попала «в ровную группу».
«Все команды будем спокойно обрабатывать»: Черчесов о жеребьевке на ЧМ-2022
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press

Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов оценил итоги жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года.

«Все команды, которые нам достались, будем спокойно обрабатывать. С каждой командой надо будет играть. В нужный день и час надо быть готовым к игре», - отметил Черчесов в ходе трансляции, которая проводилась на YouTube-канале сборной.

По словам главного тренера, из первой корзины гораздо предпочтительнее играть с Хорватией, чем с Германией. Он отметил, что российская сборная будет спокойно готовиться к турниру.

«Группа ровная. Я уже говорил, что никогда никто не знает, что лучше, а что хуже», - подчеркнул Черчесов.

Ранее результат жеребьевки прокомментировал бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин. По его словам, Черчесову следует дать время на тщательную подготовку к чемпионату.

Российская футбольная дружина сыграет в группе H со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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