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Семин оценил жеребьевку на ЧМ-2022

Алексей Курильченко
22:35 07.12.2020
По мнению экс-тренера «Локомотива», Черчесову необходимо дать время на подбор игроков в сборную.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Kulebyakin Global Look Press

Советский футболист и экс-тренер московского локомотива Юрий Семин прокомментировал жеребьевку УЕФА на Чемпионат мира по футболу в 2022 году. По его словам, Черчесову следует дать время на тщательную подготовку к чемпионату.

«По результатам жеребьевки могу сказать, что сборной необходимо составить календарь чемпионата России в интересах национальной сборной. Черчесову следует дать время на подготовку к этим матчам и ответственно подойти в выбору игроков в сборную. Также следует уделить особое внимание травмам футболистов - в России не настолько большая обойма игроков высшего уровня, чтобы позволить допускать излишние травмы в ходе подготовки» - сообщил «Звезде» Семин.

Ранее стало известно, что по результатам жеребьевки УЕФА сборная России по футболу попала в группу H - вместе со сборными Хорватии и Словакии.

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