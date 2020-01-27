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«Легенда баскетбола планетарного масштаба»: Овечкин о Коби Брайанте

Роман Захаров
02:10 27.01.2020
Российский хоккеист Александр Овечкин не может поверить в гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
«Легенда баскетбола планетарного масштаба»: Овечкин о Коби Брайанте
© Фото: Panoramic, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российский форвард клуба NHL Washington Capitals Александр Овечкин назвал баскетболиста Коби Брайанта легендой в масштабе планеты.

«Я его знал. Он всегда относился ко мне с симпатией, когда мы виделись. Он был легендой как баскетбола, так и всего мира в целом. Все еще не могу в это поверить. Все спортсмены хотят быть лучшими, и он был лучшим», - сообщил хоккеист в беседе Washington Post.

Овечкин также рассказал, что лично увидеться с Брайантом ему довелось «три-четыре раза». По словам хоккеиста, во время встреч они всегда обменивались рукопожатиями.

«Я помню, когда был на трибуне, ел хот-дог, он указал на меня, стало неловко», - поделился воспоминаниями форвард Washington Capitals.

В воскресенье, 26 января, пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета. Трагический инцидент произошел в городе Калабасас в американском штате Калифорния. По данным СМИ, во время авиакатастрофы вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь

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