«Легенда баскетбола планетарного масштаба»: Овечкин о Коби Брайанте

Российский форвард клуба NHL Washington Capitals Александр Овечкин назвал баскетболиста Коби Брайанта легендой в масштабе планеты.

«Я его знал. Он всегда относился ко мне с симпатией, когда мы виделись. Он был легендой как баскетбола, так и всего мира в целом. Все еще не могу в это поверить. Все спортсмены хотят быть лучшими, и он был лучшим», - сообщил хоккеист в беседе Washington Post.