«Легенда баскетбола планетарного масштаба»: Овечкин о Коби Брайанте
Российский форвард клуба NHL Washington Capitals Александр Овечкин назвал баскетболиста Коби Брайанта легендой в масштабе планеты.
«Я его знал. Он всегда относился ко мне с симпатией, когда мы виделись. Он был легендой как баскетбола, так и всего мира в целом. Все еще не могу в это поверить. Все спортсмены хотят быть лучшими, и он был лучшим», - сообщил хоккеист в беседе Washington Post.
Овечкин также рассказал, что лично увидеться с Брайантом ему довелось «три-четыре раза». По словам хоккеиста, во время встреч они всегда обменивались рукопожатиями.
«Я помню, когда был на трибуне, ел хот-дог, он указал на меня, стало неловко», - поделился воспоминаниями форвард Washington Capitals.
В воскресенье, 26 января, пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета. Трагический инцидент произошел в городе Калабасас в американском штате Калифорния. По данным СМИ, во время авиакатастрофы вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь.