МОК отстранил олимпийский комитет Белоруссии от Игр

Представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии временно отстранили от участия в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель МОК Кристиан Клауэ.

«МОК принял решение о принятии временных мер в отношении НОК Беларуси. Исключить избранных в настоящее время членов Исполнительного совета НОК Беларуси из всех мероприятий и мероприятий МОК, включая Олимпийские игры.» - говорится в сообщении.

Также известно, что МОК приняли решение исключить нынешних членов исполкома НОК Белоруссии из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Белоруссии.

Ранее стало известно, что в Международном олимпийском комитете официально объявили о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Решение было принято в результате состоявшихся между главой организации и представителями японской стороны переговоров. Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.