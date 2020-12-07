Стали известны первые соперники России на ЧМ-2022

В понедельник завершилась жеребьевка команд на квалификационный турнир чемпионата мира по футболу 2022 года. По ее результатам сборная России попала в группу H, где сойдется в противостоянии со сборными Хорватии и Словакии.

Согласно системе УЕФА, победители групп попадут в финальную стадию чемпионата. Команды, занявшие вторые места примут участие в стыковых матчах вместе в двумя командами-победителями групп Лиги нации УЕФА-2020/21.

В результате в полуфинал попадут двенадцать команд, которые будут поделены на три группы. В ходе матчей из каждой группы будет определена команда-победитель. В результате, три сборные выйдут в финальную стадию турнира, где и определится чемпион мира.