Играть нельзя проигрывать: почему российским футболистам могут сократить зарплату

Невероятные, в переносном смысле, достижения наших футболистов выводят из себя не только болельщиков. Впервые о соотношении цена качество заговорили на официальном уровне. Урезать зарплаты игрокам предлагают в Российском футбольном союзе.

«Я за то, чтобы люди получали адекватно затраченной энергии. Вот сегодняшняя энергия, что мы смотрим, они ее вообще не тратят», - сказал член комитета по этике РФС Андрей Созин.

17 игр подряд без побед в еврокубках. Результат 100%-ый, но вряд ли им стоит гордиться. Ни одного выигрыша даже против аутсайдеров. И это при том, что речь идет о сильнейших российских клубах.

«Никогда не любил смотреть в чужой карман. Это последнее дело. Конечно, когда ни одна наша команда не выходит из группы Лиги чемпионов и всего одна победа за практически весь осенний круг и смотря потом на цифры, которые они получают, конечно, у людей потом берется злость», - поделился народный артист РФ Денис Мацуев.

Цифры и правда впечатляют. Миллионы отнюдь не рублей, а евро. При этом получают их не только топовые футболисты. Главное попасть в состав команды.

Богатый послужной список: драка, суд, тюрьма не помешал Кокорину попасть в Спартак, где нападающему предложили три миллиона евро в год. В основном он сидит на скамейке, а в десятке матче, что сыграл, всего два гола и то с пенальти.

«Наши плохо делая получают больше, чем зарубежные игроки. И нашим не надо ехать туда и зарабатывать большие деньги, потому что здесь ни шатко ни валко можно сделать себе большой задел и хорошую старость», - поделился футбольный эксперт Евгений Ловчев.

Шикарные автомобили, модные клубы, маска от коронавируса из крокодиловой кожи. Кокорин, кстати, такой не один. Полузащитник того же Спартака Остон Урунов на поле себя пока не проявил, но успел насмешить одноклубников. Сразу после приезда в Москву побежал одеваться в ГУМ.

Юниоры, например, используют купюры вместо салфеток. А футболисты постарше ведут себя солиднее. Чего стоит золотой айфон Широкова, которого сейчас судят за избиение судьи, и его давние теплые отношения с болельщиками.

В хоккее, кстати, уровень доходов на порядок меньше. При этом наш чемпионат второй по силе после НХЛ, да и за океаном российские спортсмены бьют все мыслимые рекорды.

«Футболист должен не получать, а зарабатывать. Я в свое время не мог такого сделать, потому что у нас оклады были 250 рублей, а премиальные 10-15 рублей, поэтому устанавливать лимит было бы невозможно. Ну, а сейчас можно сделать так, лично я бы сделал так. Я бы оклад сделал довольно средний, а премиальные большие», - поделился заслуженный футболист СССР Олег Романцев.

Выиграл - празднуй. Проиграл - иди как все в ближайший сетевой. Как будет выглядеть справедливая система распределения финансов пока не ясно. Скептики утверждают, что менеджеры в любом случае придумают, как обойти правила. Ну а болельщикам остается только верить в наш футбол и футболистов, которые умеют не только зарабатывать, но и играть.