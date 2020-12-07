Названы сроки формирования состава участников чемпионата ЧР по фигурному катанию

При формировании состава участников чемпионата России по фигурному катанию будет учтено неучастие спортсменов в этапах Кубка России. Об этом заявил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. По его словам, списки участников чемпионата страны станут известны в ближайшее будущее.

«Состав будет сформирован буквально в ближайшие дни. Все (неучастие ряда фигуристов в этапах Кубка России. - Прим. ред.) будет учтено», - сказал Горшков РИА Новости.

По словам президента ФФККР, главное спортивное состязание страны по фигурному катанию должно состояться в запланированное время, однако ситуация с пандемией может внести свои коррективы.

«Сроки чемпионата России остаются прежними, никаких изменений. Трибуны будут заполнены на 35% от вместимости арены, но все может меняться в зависимости от (эпидемиологической. - Прим. ред.) ситуации», - пояснил Горшков.

При этом в ходе телефонного разговора с телеканалом «Звезда» он уточнил, что решение о составе участников чемпионата страны по фигурному катанию будет принято на исполкоме федерации, который пройдет во вторник, 8 декабря, после обеда.

В соответствии с замыслом ФФККР, в этом году отбор на главный турнир страны, который примет Челябинск 24-27 декабря, должен был вестись через участие в этапах Кубка России. Перед фигуристами ставилось условие об обязательном участии в двух турнирах серии. Однако череда травм и снятий из-за болезней внесла свои коррективы, многие фигуристы не смогли выступить на двух этапах состязания и тем самым не выполнили обязательные условия.