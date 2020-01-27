«Изменил мир баскетбола»: Кущенко прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Брайанта

Коби Брайант - это человек, который изменил мир баскетбола. Такими словами член Совета директоров клуба NBA Brooklyn Nets Сергей Кущенко прокомментировал «Звезде» новость о гибели известного баскетболиста.

«Это очень тяжело комментировать. Мозг пока не пропускает эту мысль и невозможно привыкнуть. Сказать, что это был великий, талантливый баскетболист, наверное, мало. Он был очень сильно предан баскетболу и спорту. Не верится в такую страшную потерю. Это человек, который менял мир баскетбола к лучшему и развивал его. Это очень больно», - сказал Кущенко.