Названа предварительная причина крушения вертолета Коби Брайанта

Одной из причин крушения вертолета, в результате которого погиб баскетболист Коби Брайант, мог стать густой туман. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщает Los Angeles Times.

По данным собеседника издания, в тот день полеты из-за плохих погодных условий прекратили даже сотрудники Департамента полиции Лос-Анджелеса.

Точная причина авиакатастрофы пока не установлена. Расследование только началось.

Вертолет, на котором летел баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь, рухнул 26 января. На борту находились еще семь человек, все они погибли.

Коби Брайанту был 41 год. Ранее соболезнования по поводу гибели игрока выразили в FIFA и NBA.