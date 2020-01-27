«Отказываюсь верить»: глава Российской федерации баскетбола о гибели Коби Брайанта
Гибель известного баскетболиста также прокомментировала сборная России по футболу.
© Фото: David Crane, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал гибель известного баскетболиста Коби Брайанта. В своем Instagram спортсмен сообщил, что не может поверить в случившееся.
«Я отказываюсь в это верить. Коби Брайант навсегда!!!», - написал Кириленко под фотографией, на которой он запечатлен вместе Брайантом.
Сборная России по футболу также выразила соболезнования в связи с гибелью баскетболиста.
«Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», - говорится в сообщении национальной команды в Twitter.
Ранее стало известно, что пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Трагический инцидент произошел в городе Калабасас, расположенном в американском штате Калифорния.