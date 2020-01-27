СМИ: вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь
В связи с гибелью баскетболиста соболезнования выразили президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и сборная РФ по футболу.
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В авиакатастрофе, в которой погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, также погибла его 13-летняя дочь Джианна.
Как пишет TMZ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, Джианна Брайант была в числе людей, которые летели на потерпевшем крушение вертолете.
Ранее стало известно, что пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Трагический инцидент произошел в городе Калабасас в американском штате Калифорния.
На случившееся уже отреагировали известные спортсмены, в том числе и в России. Так, в связи с гибелью баскетболиста соболезнования выразили президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и сборная РФ по футболу.