«Скорбим со всем миром»: в сборной РФ по футболу прокомментировали гибель Коби Брайанта

Сборная России по футболу прокомментировала гибель известного баскетболиста Коби Брайанта. В своем Twitter национальная команда сообщила, что скорбит вместе со всем миром в связи с трагическим происшествием.

«Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», - говорится в сообщении российских футболистов.

Перед этим президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко написал в своем Instagram, что не может поверить в то, что Коби Брайанта больше нет.

Ранее стало известно, что пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Трагический инцидент произошел в городе Калабасас в американском штате Калифорния.