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Четыре из четырех: Россия выиграла все золото чемпионата Европы

Ирина Егорова
07:19 26.01.2020
Российские фигуристы повторили рекорд по количеству медалей, установленный советской сборной в 1986 году.
Четыре из четырех: Россия выиграла все золото чемпионата Европы
© Фото: Александр Вильф РИА Новости, Raniero Corbelletti AFLO Globallookpress

В субботу в австрийском Граце завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. На турнире сборная России завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали, тем самым повторив рекорд по количеству медалей сборной СССР 1986 и 1987 годов. Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах. В 2006 году во французском Лионе на первенстве континента такой результат показали Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина с Максимом Марининым и Татьяна Навка с Романом Костомаровым. «Звезда» рассказывает о новых героях  и громком триумфе сборной России.

Мужское одиночное катание

Дмитрий Алиев стал первым, кто принес сборной золотую медаль. После короткой программы он шел вторым, касание рукой льда на акселе убавило баллов. Отставая всего на одно очко от чеха Михаэля Бржезина, произвольную программу Алиев выполнил отлично: на большие плюсы исполнил четыре четверных прыжка, причем один из тулупов - в каскаде.

Набрав 272,89 балла по сумме двух программ, российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы. Еще один россиянин, 16-летний Артур Даниелян, завоевал серебро.

© Александр Вильф, РИА Новости, Raniero Corbelletti AFLO Globallookpress

Женское одиночное катание или первенство России в миниатюре

Ученицы Тутберидзе, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова не оставили иностранным спортсменкам шанса на пьедестал. В короткой программе Косторная поразила и коронным тройным акселем, и тройным лутцем, но побить собственный мировой рекорд девушке не удалось. По итогам первой части соревнований она имела лидерство с запасом в семь баллов. По итогам произвольной программы фигуристки расположились уже в привычном порядке. Первое место - у Косторной, набравшей 240,81 балла, вторая - Щербакова, у нее 237,76 балла, Трусова - с 225,34 балла в сумме.  

© Александр Вильф, РИА Новости, Raniero Corbelletti AFLO Globallookpress

Парное фигурное катание и новые рекорды

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы.

Спортсмены получили за свой прокат 82,34 балла. Предыдущий рекорд принадлежит китайской паре Вэньцзинь Суй и Цун Ханю, которые получили 81,27 балла на Гран-при в Японии.

Показав второй результат в истории в произвольной программе, золотую награду в общем зачете взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получив 234,58 балла. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро с суммарным результатом по итогам двух прокатов в 208,64 балла. 

Бронзовые награды у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, откатавших на 206,53 балла.

Танцевальные дуэты и отрыв в 0,14 балла

Синицина и Кацалапов смогли обойти пятикратных чемпионов Европы Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, набрав в сумме 220,43 балла. Судьи очень долго совещались, оценивая прокат французских фигуристов, которые грубо ошиблись на дорожке. В итоге - сенсация - 0,14 в пользу пары из России. Это первое наше золото в танцах на льду с 2013 года и первое поражение Пападакис и Сизерона со времен Олимпиады в Корее.

© Александр Вильф, РИА Новости
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