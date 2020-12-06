ЦСКА и «Химки» сыграли вничью в матче РПЛ
После матча 17-го тура российской премьер-лиги московские «армейцы» занимают третью строчку в турнирной таблице.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
Футболисты столичного ЦСКА и подмосковных «Химок» не смогли выявить победителя в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отметились Никола Влашич и Илья Шурин, забившие по одному мячу в каждом из таймов. Гости ответили точными ударами Ильи Кухарчука и Резиуана Мирзова.
После игры ЦСКА набирает 33 очка и замыкает тройку лучших команд премьер-лиги. «Химки» с 19 баллами расположились на 12 строчке турнирной таблицы.