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ЦСКА и «Химки» сыграли вничью в матче РПЛ

Ян Брацкий
21:11 06.12.2020
После матча 17-го тура российской премьер-лиги московские «армейцы» занимают третью строчку в турнирной таблице.
ЦСКА и «Химки» сыграли вничью в матче РПЛ
© Фото: Александр Вильф РИА Новости

Футболисты столичного ЦСКА и подмосковных «Химок» не смогли выявить победителя в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отметились Никола Влашич и Илья Шурин, забившие по одному мячу в каждом из таймов. Гости ответили точными ударами Ильи Кухарчука и Резиуана Мирзова.

После игры ЦСКА набирает 33 очка и замыкает тройку лучших команд премьер-лиги. «Химки» с 19 баллами расположились на 12 строчке турнирной таблицы.

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