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РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника

Иван Линдеманн
02:00 06.12.2020
В составе сборной СССР в 1960 году футболист забил «золотой гол» в ворота национальной команды Югославии в финальном матче чемпионата Европы.
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника
© Фото: FC Baltika, Instagram.com, Globallookpress

Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью первого чемпиона Европы Виктора Понедельника.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Владимировича Понедельника», - говорится в сообщении на сайте РФС.

О смерти спортсмена в субботу, 5 декабря, сообщила его дочь Анастасия. Понедельник скончался на 84 году жизни. В составе сборной СССР в 1960 году футболист забил «золотой гол» в ворота национальной команды Югославии в финальном матче чемпионата Европы.

Ранее в Российской премьер-лиге сообщили - оставшиеся матчи чемпионата России, которые пройдут 6 и 7 декабря, начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.

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