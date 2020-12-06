Заговоры, допинг и «страшная Россия»: Захарова объяснила, почему США приняли «акт Родченкова»

Принятый в США и подписанный лично президентом Дональдом Трампом «акт Родченкова», который позволит американским судам выносить уголовные приговоры иностранцам за применение допинга на спортивных мероприятиях вызвал большой резонанс и непонимание во всем мире. В эфире программы «Фетисов» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему для Америки так важно добиваться доминирования во всех сферах, в том числе и спорте, абсолютно любыми методами.

«То, что происходит, это как будто на соревнование приехали спортсмены, с одной стороны они действительно все играют по правилам, а с другой стороны одному спортсмену сказали: «А ты еще будешь и судьей». Вот примерно в таких условиях они и предлагают всем существовать. Почему возникла эта проблема? Потому что США, мне кажется, за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах. Спорт - это имидж государства, спорт - это действительно квинтэссенция достижения в целом ряде сфер. Признаться в том, что они больше не могут конкурировать, по общим правилам они не могут, это противоречит их внутренней идеологии», - заявила дипломат.

По мнению Марии Захаровой, принятие данного акта наглядно демонстрирует неспособность США принимать существующие правила и нормы, поэтому американцы зачастую начинают изобретать свои собственные правила игры.

«Для США признание собственного поражения, неудачи, неспособности возглавить движение, в котором они принимают участие, это конец, это невозможно для них. Вот так у них все там устроено. Поэтому они просто берут - либо выводят себя из-под действия существующих правил и норм, либо переписывают их под себя, либо придумывают вообще некую такую виртуальную реальность, которую и заставляют всех остальных принять как реальность настоящую», - объяснила официальный представитель МИД России.

Также, российский дипломат подчеркнула, что тема «страшной России» активно применяется американцами и в спортивной сфере, чтобы оправдать свои поражения в традиционных для США видах спортивных соревнований.

«Это вопрос, который стоит на повестке дня все последние годы, о возможности каждого государства проводить свою независимую внешнюю политику. Спорт - это безусловно часть международных отношений. Это и бизнес-интересы, это и предмет национальной гордости. Как можно объяснить, что они (американцы - прим. ред.) являются лидерами, о чем заявляют на весь мир, и при этом не выигрывать в традиционных для себя видах спорта. Это же надо как-то объяснять. А объяснять можно очень просто. Они рассказывают про страшную Россию, они рассказывают про всемирный какой-нибудь заговор, сети допинговые, которые окутали всех. Вот все виды мифов и легенд. Вот этот акт, этот законопроект, собственно говоря, обнажил их интересы», - рассказала Мария Захарова.

Григорий Родченков, именем которого назван скандальный законопроект, бежал в США в 2016 году. Там он рассказал о якобы имевших место случаях применения допинга российскими спортсменами.