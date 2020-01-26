«Спартак» обыграл «Зенит» и победил в первом турнире болельщиков клубов РПЛ
В финальной игре красно-белые обыграли в серии пенальти со счетом 2:0 фанатов петербургского «Зенита».
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Фанаты московского «Спартака» выиграли в первом турнире болельщиков команд Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте лиги.
В финальной игре красно-белые обыграли в серии пенальти со счетом 2:0 фанатов петербургского «Зенита» (основное время закончилось со счетом 2:2).
Также в плей-офф турнира принимали участие болельщики московских ЦСКА и «Локомотива», «Краснодара», «Сочи», «Тамбова» и тульского «Арсенала».
Соревнования прошли в спортивном комплексе «Дагомыс» в Сочи.