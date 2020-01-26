Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии
Следующий этап международного соревнования будет проходить в Швеции 8 и 9 февраля.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Российская лыжница Наталья Непряева завоевала золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в немецком Обертдорфе.
Спортсменка преодолела дистанцию за три минуты и 27,08 секунды. Второй пришла лыжница из Словении Анамария Лампич (+0,26), третьей стала Джессика Диггинс из США (+2,44).
Следующий этап соревнования состоится в Швеции 8 и 9 февраля.