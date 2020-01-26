Украинский боксер закричал «Майк Тайсон» и укусил соперника во время боя
Во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию.
Инцидент произошел в восьмом раунде, когда спортсмены сошлись в клинче. Видео боя можно посмотреть здесь.
«Он крикнул "Майк Тайсон!" и укусил меня», - сообщил Гарсия изданию BoxingScene.
Несмотря на поведение украинца, поединок был продолжен. Гарсия одержал победу единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111). Редкач потерпел пятое поражение при 23 победах и одной ничьей.
Напомним, в 1998 году во время матча-реванша Майк Тайсон откусил часть уха сопернику Эвандеру Холифилду. После этого поединка Тайсона на три года лишили боксерской лицензии и оштрафовали на три миллиона долларов. Но через год ему разрешили вернуться на ринг.