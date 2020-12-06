Матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

В воскресенье и понедельник оставшиеся матчи 17-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике, который скончался в возрасте 83 лет 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе в РПЛ.

«Команды РПЛ почтят минутой молчания память автора золотого гола в финале чемпионата Европы-1960 Виктора Понедельника, который скончался 5 декабря», - говорится в сообщении.

Виктор Понедельник является автором «золотого гола» в финале чемпионата Европы по футболу в 1960 году. Сборная СССР тогда уступала в первом тайме сборной Югославии, во втором советским футболистам удалось сравнять счет. Понедельник забил гол на 113-й минуте. Сборная СССР впервые стала обладателями данного трофея.

О смерти легендарного спортсмена сообщила его дочь Анастасия Понедельник. После его кончины в живых не осталась ни одного футболиста из того золотого состава сборной СССР, который сыграл в финале чемпионата Европы.