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Матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

Тамара Астапенкова
01:30 06.12.2020
Чемпион Европы по футболу 1960 года скончался 5 декабря.
Матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике
© Фото: pixabay

В воскресенье и понедельник оставшиеся матчи 17-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике, который скончался в возрасте 83 лет 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе в РПЛ.

«Команды РПЛ почтят минутой молчания память автора золотого гола в финале чемпионата Европы-1960 Виктора Понедельника, который скончался 5 декабря», - говорится в сообщении.

Виктор Понедельник является автором «золотого гола» в финале чемпионата Европы по футболу в 1960 году. Сборная СССР тогда  уступала в первом тайме сборной Югославии, во втором советским футболистам удалось сравнять счет. Понедельник забил гол на 113-й минуте. Сборная СССР впервые стала обладателями данного трофея.

О смерти легендарного спортсмена сообщила его дочь Анастасия Понедельник. После его кончины в живых не осталась ни одного футболиста из того золотого состава сборной СССР, который сыграл в финале чемпионата Европы.

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