Россия и Украина могут провести совместный женский ЧЕ по гандболу

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев не исключил вариант подачи совместной заявки с Украиной на проведение женского чемпионата Европы 2026 года.

«Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной», - приводит слова Шишкарева ТАСС.

По его словам, Россия уже обсуждала с Украиной такой вариант. Шишкарев выразил уверенность, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы, возможно, большой вклад в это внесет спорт.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергло сведение о возможной совместной с Россией заявке на проведение ЧЕ по гандболу 2026 года среди женщин.

«Мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации», - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

На прошлой неделе конгресс Европейской федерации гандбола в Стокгольме отдал право проведения женского ЧЕ-2024 совместной заявке Венгрии, Австрии и Швейцарии. На турнир также претендовала Россия.

Ближайшие чемпионаты Европы у женщин пройдут в нескольких странах. Турнир 2020 года будут принимать Дания и Норвегия, чемпионат 2022 года состоится в Словении, Черногории и Северной Македонии.