Фигуристка Косторная прокомментировала свою победу на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная, выигравшая чемпионат Европы, заявила, что ее радует уже тот факт, что она попала на пьедестал.
«Даже не то, что я выиграла, а сам факт того, что я попала на пьедестал, - это радость. Когда ехала на эти соревнования, хотела достойно себя показать, а баллы - это уже не задача», - прокомментировала спортсменка.
По словам фигуристки, она не видела выступлений своих соперниц, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, так как «ее просто не пускали туда», передает ТАСС.
Напомним, что на чемпионате России девушка заняла второе место, уступив Щербаковой. Возможно, из-за обиды за поражение она выступила так уверенно.
В короткой программе 16-летняя Косторная поразила и коронным тройным акселем, и тройным лутцем, но побить собственный мировой рекорд девушке не удалось. По итогам первой части соревнований она имела лидерство с запасом в семь баллов. По итогам произвольной программы ученицы Тутберидзе расположились уже в привычном порядке. Первое место - у Косторной, набравшей 240,81 балла, вторая - Щербакова, у нее 237,76 балла, Трусова - с 225,34 балла в сумме.
На прошедшей в австрийском Граце соревновательной части чемпионата Европы по фигурному катанию сборная России завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали, тем самым повторив рекорд по количеству медалей сборной СССР 1986 и 1987 годов. Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах.