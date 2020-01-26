Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

С большим отрывом от всех соперниц россиянки заняли три первых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Золотую медаль завоевала Алена Косторная, которая по сумме двух программ получила 240,81 балла. На втором месте Анна Щербакова, откатавшая на 237,76 балла. Бронза у Александры Трусовой, получившей за короткую и произвольную программы 225,34 балла.

У ближайшей преследовательницы Алексии Паганини из Швейцарии - 192,88 балла.

На турнире в Австрии российские спортсмены выступают триумфально во всех видах. У нас в копилке уже золото и серебро в мужском одиночном катании, российские фигуристы стали обладателями титулов чемпионов Европы и бронзовыми призерами в танцах на льду, а накануне в соревнованиях спортивных пар россияне также заняли весь пьедестал.