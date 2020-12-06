Умер первый чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник

На 84 году жизни скончался чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник. Об этом сообщила его дочь.

«Папочка, покойся с миром», - написала Анастасия Понедельник в Facebook.

Также она опубликовала две фотографии своего отца.

Понедельник выступал за ростовский «Ростсельмаш» и СКА. В сборной СССР провел 29 матчей и забил 20 голов. В 1960 году он стал победителем первого в истории чемпионата Европы. Футболист забил решающий гол в финальном матче против Югославии. Игра закончилась со счетом 2:1.