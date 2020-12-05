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В «Барселоне» прокомментировали сообщение по поводу возможной продажи Месси

Виктория Ивашечкина
09:57 05.12.2020
Карлес Тускетс подчеркнул, что с экономической точки зрения уход футболиста был бы выгоден клуб.
В «Барселоне» прокомментировали сообщение по поводу возможной продажи Месси
© Фото: leomessi, VK

Глава комиссии по управлению ФК «Барселона» Карлес Тускетс уточнил свое высказывание по поводу возможной продажи лидера команды Лионеля Месси по окончании прошлого сезона. Напомним, ранее Тускетс сообщил, что продажа футболиста в летнее трансферное окно стала бы прибыльной для клуба финансовой операцией.

«Я не говорил, что продал бы Месси, я имел в виду, что с экономической точки зрения его уход был бы выгоден клубу», - подчеркнул Тускетс.

Он также отметил, что если возникнет необходимость, то объяснит главному тренеру команды Рональду Куману, что его ответ неверно передали.

«То, что Месси приносит клубу, компенсирует расходы, но «Барса» не зависит от одного человека», - уточнил Тускетс, передает sport.es

Ранее сообщалось, что Лионель Месси останется капитаном «Барселоны» в сезоне 2020/21. Спортсмен заявил, что решил продолжить выступать за «Барселону». Этому предшествовали сообщения в СМИ о том, что футболист собирается расторгнуть действующий контракт с командой и перейти в «Манчестер Сити».

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