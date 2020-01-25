Овечкин и Малкин включены в сборные десятилетия по версии НХЛ

Национальная хоккейная лига составила лучшие символические сборные, куда вошли и российские спортсмены.



Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин включен в первую сборную прошедшего десятилетия по версии Национальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте НХЛ. Кроме капитана Washington Capitals в сборную вошли форварды Сидни Кросби из Pittsburgh Penguins и Патрик Кейн и Данкан Кит из Chicago Blackhawks, защитники Дрю Даути (Los Angeles Kings) и и голкипер Vegas Golden Knights Марк-Андре Флери.

Другой российский нападающий, выступающий за Pittsburgh, Евгений Малкин попал во вторую сборную десятилетия. По версии IIHF, 33-летний нападающий также вошел в сборную десятилетия.

Александр Овечкин ранее вошел в десятку лучших снайперов в истории NHL, забросив 692-ю шайбу. Также он стал третьим в истории Лиги, кто сумел сделать по два хет-трика подряд в трех сезонах подряд.