«Авангард» уволил тренера, бившего детей клюшкой по голове на тренировках

Тренера «Авангарда», который на тренировках бил детей клюшкой по голове и швырял на лед, уволили. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе.

«Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в академии "Авангарда", клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии Игоря Николаева», - рассказал директор по развитию академии клуба в регионах Никита Тарасевич в сообществе клуба во Вконтакте.

В клубе заявили, что главной целью работы с детьми является «не сиюминутный результат, а гармоничное развитие личности, построенное на принципах уважения, заботы и внимания».

Отмечается, что родители выступали против такого радикального решения руководства.

Остается неизвестным только то, как видео попало в Сеть.