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«Авангард» уволил тренера, бившего детей клюшкой по голове на тренировках

Ирина Егорова
09:01 25.01.2020
Видеонаблюдение на арене ведется постоянно, поэтому после нескольких инцидентов на тренировках его слили в Сеть.
© Видео: СпортЭкспресс, YouTube © Фото: Спорт-Экспресс

Тренера «Авангарда», который на тренировках бил детей клюшкой по голове и швырял на лед, уволили. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе.

«Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в академии "Авангарда", клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии Игоря Николаева», - рассказал директор по развитию академии клуба в регионах Никита Тарасевич в сообществе клуба во Вконтакте.

В клубе заявили, что главной целью работы с детьми является «не сиюминутный результат, а гармоничное развитие личности, построенное на принципах уважения, заботы и внимания».

Отмечается, что родители выступали против такого радикального решения руководства.

Остается неизвестным только то, как видео попало в Сеть.

«Видеонаблюдение на арене ведется постоянно. Еще до окончания внутреннего расследования в интернет попали конфиденциальные записи с камер видеонаблюдения. Вопрос, каким образом эти материалы оказались в публичном пространстве настолько быстро, и какие цели преследовали инициаторы этой акции», - недоумевает «Авангард».

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