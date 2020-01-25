«Авангард» уволил тренера, бившего детей клюшкой по голове на тренировках
Тренера «Авангарда», который на тренировках бил детей клюшкой по голове и швырял на лед, уволили. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе.
«Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в академии "Авангарда", клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии Игоря Николаева», - рассказал директор по развитию академии клуба в регионах Никита Тарасевич в сообществе клуба во Вконтакте.
В клубе заявили, что главной целью работы с детьми является «не сиюминутный результат, а гармоничное развитие личности, построенное на принципах уважения, заботы и внимания».
Отмечается, что родители выступали против такого радикального решения руководства.
Остается неизвестным только то, как видео попало в Сеть.
«Видеонаблюдение на арене ведется постоянно. Еще до окончания внутреннего расследования в интернет попали конфиденциальные записи с камер видеонаблюдения. Вопрос, каким образом эти материалы оказались в публичном пространстве настолько быстро, и какие цели преследовали инициаторы этой акции», - недоумевает «Авангард».