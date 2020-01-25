РФС требует провести повторные выборы главы РПЛ

Выборы главы Российской премьер-лиги (РПЛ) признаны недействительными, так как были проведены с нарушением кодекса FIFA, Устава и Избирательного регламента РФС, из-за чего необходимо провести повторные выборы. Об этом говорится в документе опубликован на сайте Союза.



Решение было принято в пятницу, 24 января, по итогам заседания Избирательного комитета РФС.

Согласно тексту решения, 16 января действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ с нарушением основных принципов и требований, предъявляемых регламентирующими дкументами.

«Обязать РФПЛ провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава FIFA, Устава UEFA, Типового избирательного кодекса FIFA, Устава РФС и Избирательного регламента РФС», - говорится на сайте Союза.

Помимо этого, Лиге необходио исправить допущенные недочеты до 30 июня 2020 года.

Уточняется, что РПЛ вправе обжаловать решение РФС в течение трех рабочих дней.