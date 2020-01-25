Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

РФС требует провести повторные выборы главы РПЛ

Светлана Головина
05:22 25.01.2020
Президентом Премьер-лиги 16 января был переизбран Сергей Прядкин, однако в Союзе есть веские основания полагать, что  процедура прошла не по регламентам.
РФС требует провести повторные выборы главы РПЛ
© Фото: Dmitry Golubovich Russian Look Globallookpress

Выборы главы Российской премьер-лиги (РПЛ) признаны недействительными, так как были проведены с нарушением кодекса FIFA, Устава и Избирательного регламента РФС, из-за чего необходимо провести повторные выборы. Об этом говорится в документе опубликован на сайте Союза.
 
Решение было принято в пятницу, 24 января, по итогам заседания Избирательного комитета РФС.

Согласно тексту решения, 16 января действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ с нарушением основных принципов и требований, предъявляемых регламентирующими дкументами.

«Обязать РФПЛ провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава FIFA, Устава UEFA, Типового избирательного кодекса FIFA, Устава РФС и Избирательного регламента РФС», - говорится на сайте Союза.

Помимо этого, Лиге необходио исправить допущенные недочеты до 30 июня 2020 года.

Уточняется, что РПЛ вправе обжаловать решение РФС в течение трех рабочих дней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата25.01.2020, 04:00
Отразить налет авиации и уничтожить мины: кадры учений кораблей Каспийской флотилии
Дата24.01.2020, 23:56
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата24.01.2020, 10:54
В России разработали новый вертолет для спецназа
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:06 В стране и мире
Видео
Пейзажи постапокалипсиса: из-за засухи в Новороссийске обмелело водохранилище
05:22 Спорт
РФС требует провести повторные выборы главы РПЛ
04:41 Эксклюзив
Видео
Владелец не допущенного к полету «толстого» кота прокомментировал гибель кошек в Шереметьево
04:00 Армия
Видео
Отразить налет авиации и уничтожить мины: кадры учений кораблей Каспийской флотилии
03:39 В стране и мире
Видео
«Джеки Чан» из Бурятии сделал сальто с топором в руке
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Видео
Не устояли перед обаянием президента: военные Израиля попросили Путина сфотографироваться
Видео
Путин едва сдержал слезы на открытии памятника в Иерусалиме
Видео
Живут в «заброшке», готовят на костре: страшная история отца с 4 детьми из Читы
Видео
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
Видео
Опубликован момент аварии с автобусами в Ярославле
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.