Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы

Женская сборная России по водному поло завоевала серебряные медали чемпионата Европы, который проходил в Будапеште. В финальном матче со сборной Испании россиянки уступили с итоговым счетом 13:12 (3:4, 5:4, 2:2, 3:2).

Это первые за десять лет медали чемпионата Европы у наших спортсменок. В 2010 году сборная России выиграла золотые награды в Загребе.

Своим результатом на этом турнире россиянки обеспечили себе квоту на Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Токио.

Бронзовые награды чемпионата Европы-2020 завоевала команда Венгрии, обыгравшая Нидерланды в матче за третье место.