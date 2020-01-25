Найдено тело пропавшего в Канаде отца биатлонистов Клодов

Тело одного из пяти французских туристов, которые пропали без вести во время экскурсии в северном Квебеке в Канаде, найдено. Погибшим оказался отец известных биатлонистов Фабьена, Эмильена и Флорана Клода, 58-летний Жиль Клод.

«Тело было найдено на поверхности воды более чем в двух километрах от места, где были расположены снегоходы. И где мы начали поиски», - сообщил France 3 сержант Хью Болье.

В день, когда пропал его отец, 25-летний Флоран Клод выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Поэтому свою медаль молодой спортсмен посвятил именно ему.

«В Канаде произошел трагический несчастный случай для моего отца. Поэтому сегодня этот подиум - по праву его. Я уверен, что он с нами, и я горжусь тем, что сделал сегодня», - сказал биатлонист.

Жиль Клод пропал без вести на озере Сен-Жан в Квебеке. Во время перехода замерзшего водоема на снегоходах пять человек ушли под лед. Трое туристов не пострадали, а гид скончался в больнице спустя некоторое время.