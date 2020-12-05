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Российский лыжник Мальцев победил в спринте на этапе Континентального кубка в Швейцарии

Роман Захаров
19:54 05.12.2020
Второе место досталось также представителю РФ Александру Терентьеву.
Российский лыжник Мальцев победил в спринте на этапе Континентального кубка в Швейцарии
© Фото: artemmaltsev004, instagram

Российский лыжник Артем Мальцев одержал победу в спринте свободным стилем на этапе Континентального кубка в швейцарском Гомсе. Второе место досталось также представителю РФ Александру Терентьеву. Третьим пришел Яник Рейбли (Швейцария).

Из наших соотечественников в гонке также принимали участие Сергей Ардашев, Илья Семиков, Антон Тимашов, Денис Спицов и Кирилл Киливнюк. К сожалению, в этот раз им не удалось завоевать призовые места.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов завоевали серебряную и бронзовую медали на этапе Кубка мира в финской Руке.

В ноябре правительство РФ утвердило стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт.

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