Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями титулов чемпионов Европы по фигурному катанию в танцах на льду.

В произвольной программе россияне показали результат 131,69 балла, набрав в сумме 220,43 балла. Таким образом, они опередили четырехкратных чемпионов мира и пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, завоевавших серебро.

Бронзовыми призерами ЧЕ стали также российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Соревнования проходили в австрийском Граце.