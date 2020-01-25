Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы
Бронзовыми призерами чемпионата Европы стали также российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин.
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями титулов чемпионов Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
В произвольной программе россияне показали результат 131,69 балла, набрав в сумме 220,43 балла. Таким образом, они опередили четырехкратных чемпионов мира и пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, завоевавших серебро.
Бронзовыми призерами ЧЕ стали также российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин.
Соревнования проходили в австрийском Граце.