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«Спартак» возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги

Ян Брацкий
18:53 05.12.2020
Москвичи занимают первую строчку турнирной таблицы с 35 очками, а следующая игра у подопечных Доменико Тедеско состоится 12 декабря в Сочи.
«Спартак» возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги
© Фото: fcsm_official, VK

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Тамбов» в домашнем матче 17-го тура национального чемпионата. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей.

В составе победителей результативными действиями отметились оформившие дубли форварды Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекьель Понсе (64, 90+2), а также Самуэль Жиго (87).

«Тамбов» хлопнул дверью усилиями Германа Онугха, который отквитал один мяч на 65-ой минуте встречи. Стоит отметить, что в составе гостей на матч не приехали несколько игроков, которые протестуют против задержек клубом заработной платы.

После 17 матчей подопечные Доменико Тедеско лидируют в турнирной таблице, набрав 35 очков, у «Тамбова» 12 очков и 14-я строка рейтинга российских команд. В следующем туре «красно-белые» поедут в гости к «Сочи», а «Тамбов» выяснит отношения с казанским «Рубином».

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