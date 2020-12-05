«Спартак» возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Тамбов» в домашнем матче 17-го тура национального чемпионата. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей.

В составе победителей результативными действиями отметились оформившие дубли форварды Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекьель Понсе (64, 90+2), а также Самуэль Жиго (87).

«Тамбов» хлопнул дверью усилиями Германа Онугха, который отквитал один мяч на 65-ой минуте встречи. Стоит отметить, что в составе гостей на матч не приехали несколько игроков, которые протестуют против задержек клубом заработной платы.

После 17 матчей подопечные Доменико Тедеско лидируют в турнирной таблице, набрав 35 очков, у «Тамбова» 12 очков и 14-я строка рейтинга российских команд. В следующем туре «красно-белые» поедут в гости к «Сочи», а «Тамбов» выяснит отношения с казанским «Рубином».