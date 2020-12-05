В РФС предложили установить лимиты на зарплаты российских футболистов

Член комитета по этике РФС Андрей Созин назвал доходы российских футболистов неоправданно «раздутыми». Кроме того, он выразил негодование в связи с неудовлетворительным выступлением спортсменов в Лиге чемпионов УЕФА. Созин также отметил, что тенденция из года в год усугубляется.

По словам футбольного эксперта, лидеры клубов имеют возможность самостоятельно решать, каким образом распределить средства между игроками.

«Здесь какое-то решение должно быть на уровне лиги, даже не РФС, а Премьер-лиги, и мы говорим: ребят, правила игры вот такие, у нас будут такие зарплаты, выше их не будет. Я думаю, что какой-то резон в этом есть, потому что в связи с лимитом зарплаты, конечно, раздутые. Российские футболисты могут спокойно выкручивать руки и говорить: я хочу вот столько, а не предложите, я пойду в другую команду, и мне предложат больше. Какое-то разумное зерно в этом есть, про это давно говорят»,- заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

При этом Созин посоветовал рационально подходить к сокращению заработных плат футболистов.

«Когда клуб имеет финансы, он их сам и распределяет. Никакой футболист никогда не идёт и не говорит: я меньше чем за вот такую вот цифру играть не буду. Ему предлагают, а он или соглашается, или не соглашается. Когда говорят, что надо сократить (финансирование игроков — Прим. ред.), это кто должен решить, клубы? Они должны договориться? А если один клуб скажет, что мы сокращаем зарплаты, тогда другой клуб скажет, что я не буду сокращать, мне нужны игроки. Тогда они пойдут к нему»,- объяснил он.

Член комитета по этике РФС также добавил, что намеренное сокращение финансирования футболистов может спровоцировать рост их неофициальных доходов.