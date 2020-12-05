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СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против брата Роналду

Роман Захаров
15:16 05.12.2020
Уго Динарте Сантуша Авейру обвиняют в мошенничестве.
СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против брата Роналду
© Фото: Cristiano, Facebook

Прокуратура Турина возбудила дело против брата футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду - Уго Динарте Сантуша Авейру. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Как стало известно изданию La Repubblica, компания Mussara, которой управляет Авейру, заказала у туринской фирмы Pegaso футболки с логотипом музея Роналду (CR7Museu) на сумму 500 тысяч евро, 150 тысяч из которых заплатили посреднику.

Но после этого Mussara заявила, что не давала согласия на изготовление футболок и выступила с требованием об остановке их производства. Уже изготовленные футболки Mussara потребовала передать компании по цене 4 евро за штуку для их последующего уничтожения.

Pegaso, в свою очередь, утверждает, что получила разрешение на производство. Также в компании заявляют, что Mussara  не уничтожила произведенные футболки, а продавала их в музее Роналду в Фуншале по 40 евро за штуку.

В связи с этим инцидентом Pegaso подала в суд на брата Роналду. По факту заявления и было возбуждено дело о мошенничестве.

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