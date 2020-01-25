Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Уэйн Гретцки, лучший снайпер в истории НХЛ, верит, что Александр Овечкин имеет реальный шанс побить его рекорд по числу голов в Лиге за карьеру. Сейчас капитан Washington Capitals «отстает» от лидера на 202 броска: у Гретцки 894 заброшенных шайбы, на счету Овечкина - 692 по результатам 34 прошедших матчей сезона.

«Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять. Сделать то, что сделал я, очень тяжело. Но, на мой взгляд, у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня», - сказал Гретцки.

Чтобы занять лидерскую позицию, по мнению Гретцки, необходимо оставаться здоровым и отдаваться игре полностью, так как «внутри Алекса горит этот огонь».

«Я добился успеха благодаря тому, что играл с хорошими партнерами. Он тоже играет с хорошими партнерами, и это объективно помогает», - заявил спортсмен, которому 26 января исполнится 59 лет.

Секрет успеха 34-летнего капитана Washington Capitals заключается в том, что он сам создает себе шанс забивать постоянно, считает канадский хоккеист.

«То, что он делает, на самом деле удивительно для игры, для команды и его родной страны России. Думаю, что установление нового рекорда принесло бы пользу хоккею. Такие позитивные вещи здорово сказываются на игре», - отметил он в интервью NHL.com.

Гретцки завершил карьеру в 1999 году после 1487 матчей за 20 лет сезонов в составе Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues и New York Rangers.

Александр Овечкин ранее вошел в сборные десятилетия по версии НХЛ и IIHF.