Спорт Ксению Шойгу избрали президентом Федерации триатлона РФ Виктория Ивашечкина Дочь главы Минобороны РФ известна как руководитель организации, которая занимается проведением спортивных мероприятий. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ksenia_shoigu, Instagram Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России. Выборы нового руководства Федерации состоялись на отчетно-выборной конференции в субботу, 5 декабря. «Я абсолютно уверен, что Ксения Сергеевна имеет очень большой профессиональный и личный опыт. Очень много проектов уже реализовано под ее руководством. И не сомневаюсь, что Федерация будет только совершенствоваться. Надеюсь, мы будем гордиться успехами представителей триатлона», - подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин. В спортивном сообществе Ксения Шойгу, дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, известна как руководитель организации, которая занимается проведением массовых спортивных мероприятий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика